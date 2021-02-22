На міжнародній виставці зброї IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського помітили поруч з главою Чечні і соратником Путіна Рамзаном Кадировим.
Відповідне фото з'явилося в розпорядженні Obozrevatel. Однак достовірність кадру підтвердити неможливо.
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Знімок нібито був зроблений під час відкриття заходу 21 лютого. На ньому видно, що Уруський і Кадиров йдуть пліч-о-пліч.
На публікацію вже відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зажадавши на сторінці Facebook термінового пояснення від Уруського.
Згодом з'явилося і відео, але на ньому важко розібрати, чи поряд з Кадировим дійсно йде український віце-прем'єр.
В Абу-Дабі Олег Уруський очолює українську делегацію.
"На чолі української офіційної делегації перебуваю в Абу-Дабі, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі. В рамках заходу демонструються новітні технології практично за всіма ключовими напрямками розвитку озброєння і військової техніки", – написав раніше в Facebook Уруський, опублікувавши фото з заходу.
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Чиновник також зазначав, що ознайомився з українською експозицією, на якій представлені макети наземного протикорабельного ракетного комплексу "Нептун", танка "Оплот", БТР-4, розвідувально-ударного безпілотника "Сокіл-300", високоточної реактивної системи "Вільха", ракетного катера "Богомол", ПТРК "Корсар".
За словами віце-прем'єра, в Абу-Дабі він зустрівся з головою Вищої ради оборонної промисловості Королівства Саудівська Аравія Ахмедом Аль Оалі, а також з Федеральним міністром з оборонної промисловості Ісламської Республіки Пакистан Зобайдою Джалал. Про зустріч з Кадировим він не згадував.
Можлива відставка Уруського
- 2 лютого голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу") заявив, що у парламенті збирають підписи за відставку Уруського.
- За його словами, лише у фракції "СН" зібрано понад 40 підписів. Як зазначив Наталуха, ситуація в космічній галузі вказує "на момент корупційної складової", зокрема, у кадрових питаннях.
- 3 лютого народний депутат України Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявив, що питання про можливу відставку Уруського розглядатиметься на засіданні фракції "СН".
- При цьому, Качура розкритикував заяву Наталухи, який повідомив про збір підписів за відставку Уруського. Качура наголосив, що перед тим, як ухвалювати будь-які політичні рішення, необхідно провести консультації.
- "Якщо буде треба, то ми зберемо більше підписів на його підтримку в стінах парламенту", - заявив він.
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