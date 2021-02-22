На публікацію вже відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який зажадав термінового пояснення від Уруського.

На міжнародній виставці зброї IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського помітили поруч з главою Чечні і соратником Путіна Рамзаном Кадировим.

Відповідне фото з'явилося в розпорядженні Obozrevatel. Однак достовірність кадру підтвердити неможливо.

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Знімок нібито був зроблений під час відкриття заходу 21 лютого. На ньому видно, що Уруський і Кадиров йдуть пліч-о-пліч.

На публікацію вже відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зажадавши на сторінці Facebook термінового пояснення від Уруського.

Згодом з'явилося і відео, але на ньому важко розібрати, чи поряд з Кадировим дійсно йде український віце-прем'єр.



В Абу-Дабі Олег Уруський очолює українську делегацію.

"На чолі української офіційної делегації перебуваю в Абу-Дабі, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі. В рамках заходу демонструються новітні технології практично за всіма ключовими напрямками розвитку озброєння і військової техніки", – написав раніше в Facebook Уруський, опублікувавши фото з заходу.

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Чиновник також зазначав, що ознайомився з українською експозицією, на якій представлені макети наземного протикорабельного ракетного комплексу "Нептун", танка "Оплот", БТР-4, розвідувально-ударного безпілотника "Сокіл-300", високоточної реактивної системи "Вільха", ракетного катера "Богомол", ПТРК "Корсар".

За словами віце-прем'єра, в Абу-Дабі він зустрівся з головою Вищої ради оборонної промисловості Королівства Саудівська Аравія Ахмедом Аль Оалі, а також з Федеральним міністром з оборонної промисловості Ісламської Республіки Пакистан Зобайдою Джалал. Про зустріч з Кадировим він не згадував.

Можлива відставка Уруського

2 лютого голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу") заявив, що у парламенті збирають підписи за відставку Уруського.

За його словами, лише у фракції "СН" зібрано понад 40 підписів. Як зазначив Наталуха, ситуація в космічній галузі вказує "на момент корупційної складової", зокрема, у кадрових питаннях.

3 лютого народний депутат України Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявив, що питання про можливу відставку Уруського розглядатиметься на засіданні фракції "СН".

При цьому, Качура розкритикував заяву Наталухи, який повідомив про збір підписів за відставку Уруського. Качура наголосив, що перед тим, як ухвалювати будь-які політичні рішення, необхідно провести консультації.

"Якщо буде треба, то ми зберемо більше підписів на його підтримку в стінах парламенту", - заявив він.

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Автор: Денис Прядко