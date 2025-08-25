Келлог назвав дату, коли Україна може стати мирною країною

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп виступає за мир.

Спеціальний представник США Кіт Келлог наголошує, що адміністрація президента Дональда Трампа прагне добитися припинення вбивств й припинення війни Росії проти України. Водночас, в адміністрації Трампа визнають, що припинити війну - це складніше завдання, аніж розпочати та вести бойові дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Келлог сказав на брифінгу журналістам під час Молитовного сніданку в Києві.

Келлог відзначив, що на дипломатичному фронті відбувається наполеглива робота, і зокрема президент США Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним на Алясці і у Вашингтоні з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Як підкреслює Келлог, припинення війни "є непростим завданням", але лідер США Дональд Трамп є "президентом миру" і прагне досягти припинення вбивств та руйнувань в Україні.

"Ви бачите мирний процес, над яким ми працюємо. Ми працюємо дуже наполегливо. Ми сподіваємося досягти позиції, коли у короткій перспективі у нас будуть кращі, тривалі гарантії безпеки. Це в процесі роботи", - сказав Келлог.

За його словами, йдеться про визначення "мистецтва можливого", аби припинити війну.

Келлог визнає, що ця війна є найбільшою після Другої світової війни. Утім, він відзначає, що рівень втрат України та Росії зараз вищий, аніж тоді. З цієї причини, на його думку, усі хто служили в армії та бачили спустошення, спричинені війною, прагнуть її припинити. І саме це відстоює Трамп.

"Президент Трамп - видатна людина миру", - наголосив Келлог.

У цьому зв'язку, спецпредставник США сподівається, що через рік, на наступний День незалежності у 2026 році, Україна буде іншою країною, у мирі.

"Це нелегкий час. Це складне, важке завдання. Президент Трамп це визнає. Я це визнаю. Ми усі це визнаємо. Мені неприємно це говорити: вести війну легко, а досягнути мир складно. Легко розпочати війну, але дійсно дуже складно припинити війну. І це саме те, де ми зараз", - наголосив Келлог.

При цьому, Келлог відмовився відповідати на питання.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем Незалежності і, наголосив, що Сполучені Штати вірять у майбутнє України як незалежної держави. Трамп вкотре наголосив, що настав час покласти край безглуздим вбивствам у російсько-українській війні.

За словами Трампа, Сполучені Штати підтримують врегулювання на основі переговорів, яке призведе до міцного, тривалого миру, що покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України.

