Ракети мають прибути в Україну приблизно через шість тижнів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM).

Як пише видання The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників, адміністрація Трампа схвалила продаж минулого тижня. Ракети мають прибути в Україну приблизно за шість тижнів.

Водночас кілька чиновників США заявили, що для використання ERAM із дальністю дії від 150 до 280 миль (240-450 км) Україні знадобиться схвалення Пентагону.

Видання нагадує, що адміністрація Байдена поставила Україні сотні комплексів ATACMS, починаючи з 2023 року. Обмеження на застосування ATACMS на території Росії, спочатку введені за Байдена, були зняті восени 2024 року після того, як північнокорейські війська вступили у війну на боці Росії.

Останні комплекси ATACMS, дозволені до відправки в Україну адміністрацією Байдена, прибули навесні, і, за словами чиновників, у Києва залишився лише невеликий запас.

Далекобійні ракети для України

Раніше Трамп заявляв, що не планує передавати Україні далекобійні ракети JASSM і наголосив, що президент України Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві.

Тим часом WSJ пише, що Пентагон уже кілька місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для нанесення ударів по території Росії. Зазначається, що щонайменше один раз Україна намагалася застосувати ATACMS по цілі на території Росії, але отримала відмову.

Видання пише, що Пентагон відмовився видати дозвіл на проведення атак, оскільки Білий дім намагався переконати Москву почати мирні переговори.

