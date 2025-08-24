'США поважають вашу боротьбу': Трамп звернувся до українців у День Незалежності

Американський лідер наголосив, що підтримує зусилля щодо завершення війни та припинення безглуздих вбивств.

Президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем Незалежності. Він наголосив, що Сполучені Штати вірять у майбутнє України як незалежної держави.

"Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви й вірять у ваше майбутнє як незалежної держави", — йдеться в листі Трампа, який опублікував президент України Володимир Зеленський.

У привітанні він також згадав російсько-українську війну, зазначивши, що "настав час покласти край безглуздим вбивствам":

"Сполучені Штати підтримують врегулювання на основі переговорів, яке призведе до міцного, тривалого миру, що покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України".

Президент Зеленський подякував американську лідеру за привітання й за те, що США стоять "пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше — незалежність, свободу й гарантований мир".

Як повідомляв УНІАН, Спеціальний представник президента США Кіт Келлог прибув до Києва з нагоди Дня Незалежності. Зараз він бере участь в урочистостих заходах.

"Сьогодні в Україні спеціальний представник президента Трампа, генерал Кіт Келлог. Я дякую вам і президенту за увагу до України і за підтримку", - сказав Зеленський.

