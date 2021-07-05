Кіра Рудик заявила, що народилася в Україні, а про паспорт відповідати не стала.

Голова фракції "Голос" Кіра Рудик тричі уникла відповіді на запитання про нібито наявність у неї громадянства США.

Діалог Рудик з ведучою Наталією Влащенко відбувся в ефірі каналу "Україна 24".

Зокрема, Влащенко спитала, чи відповідає дійсності інформація деяких ЗМІ, що у нардепа є американське громадянство.

"Я народилася в Україні, є українкою", - з посмішкою сказала Рудик.

Після цього Влащенко повторила питання, наголосивши, що воно стосується саме громадянства.

"Так, я народилася в Україні, я є українкою і завжди нею була", - відповіла голова "Голосу".

Третя спроба добитися відповіді на питання теж була невдалою.

"Я ще раз повторюю, я народилася в Україні, я є українкою", - заявила Рудик.

Після цього Рудик подякували за включення в телеефір й завершили діалог з нею.

Раніше на засіданні парламенту оголосили про розкол у фракції "Голос". 16 червня народний депутат Олександра Устінова на засіданні парламенту заявила, що керівництво фракції зрадило ті принципи, з якими партія йшла на вибори. За її словами, 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від партії "Голос", оголосили про створення в парламенті об'єднання "Справедливість".

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Автор: Юрій Годован