Сьогодні в рамках дипломатичного форуму в Анталії відбудеться тристороння зустріч голів міністерств закордонних справ України, Туреччини та Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу скоординували кроки з метою припинення агресії Російської Федерації проти України.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, Кулеба провів переговори з Чавушоглу під час робочого візиту до Анталії.

Голова української дипломатії висловив вдячність Туреччині за політичну та гуманітарну підтримку України на тлі варварської війни Росії проти українського народу.

Також Кулеба поінформував свого турецького колегу про актуальну обстановку російського вторгнення, воєнні злочини та цілеспрямовані обстріли військами РФ цивільних об‘єктів в українських містах, внаслідок яких гинуть мирні люди, зокрема діти.

"Російські військові варварськи обстрілюють лікарні, дитячі садки, житлові будинки. Гинуть та отримують поранення цивільні люди. Особливо кричущим злочином є авіаційне бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. Світ має рішуче діяти, аби зупинити воєнні злочини та злочини проти людяності з боку РФ", - наголосив голова МЗС України.

Міністри обговорили кроки задля припинення Росією бойових дій та війни на українській території. У цьому контексті Кулеба подякував Чавушоглу за ініціативу організації зустрічі із міністром закордонних справ Росії.

"Україна прибула на переговори із сильною позицією. Завдяки незламності президента України Володимира Зеленського, нашої дипломатії, наших Сил оборони, всього українського народу та підтримці партнерів російські загарбники отримують гідну відсіч на всіх фронтах", - підкреслив Кулеба.

Він окреслив три ключові питання, на яких наполягатиме на тристоронній зустрічі з Лавровим:

"Негайне припинення вогню, поліпшення гуманітарної ситуації в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах, виведення російських військ з території України".

Український міністр закликав Туреччину продовжити роботу з Москвою, аби вона припинила кровопролиття в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в рамках дипломатичного форуму в Анталії відбудеться тристороння зустріч голів міністерств закордонних справ Туреччини, України та Росії.

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