За словами керівника ОП, зараз, коли триває війна, найголовніше – досягати результату.

Повноваження керівника Офісу президента України закінчуються там, де закінчується доручення глави держави. Про це в інтервʼю "Європейській правді" сказав керівник ОП Андрій Єрмак.

Він зазначив, що у багатьох країнах світу, наприклад у США, президенти делегують дуже багато питань радникам з національної безпеки чи зовнішньої політики.

"В нас такий формат традиційно не дуже використовувався. Та сьогодні багато таких функцій виконуються Офісом президента України. Ніхто ж не буде сперечатися, що головним дипломатом країни є саме президент Володимир Зеленський. Тому я, як керівник Офісу президента, виконуючи доручення президента, цим опікуюся", - підкреслив Єрмак. Відео дня

За його словами, зараз, коли триває війна, найголовніше – досягати результату.

"А головний результат – це перемога, справедливий мир, відновлення територіальної цілісності, гарантії безпеки щодо майбутніх нападів, повернення наших людей. Словом, сьогодні є більш важливі питання", - вважає глава ОП.

Він також розповів про розподіл повноважень маж ним і главою МЗС Дмитром Кулебою.

"У нас дуже гарні відносини з міністром Дмитром Кулебою і взагалі з МЗС. Але треба не забувати, що проти нас працює велика машина країни-агресора. В кожній країні світу, особливо на так званому Глобальному Півдні, у них є багато агентів впливу – і в дипломатії, і в медіа, і ті, хто спілкується з регіональними елітами. Традиційна дипломатія має межі у протистоянні цій машині. Я не бачу проблем щодо розмежування повноважень між нами. Це спільна робота. І повторюся: головним дипломатом країни є президент", - резюмував Єрмак.

Останні заяви Єрмака

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловився про вступ України до ЄС. Зокрема, він вважає, що Україна в складі Європейського Союзу є дуже важливим ринком для Китаю, і це є інтересом Китаю.

Також Єрмак розповів, чи вплинуть вибори у США на підтримку України. На його думку, для України дуже важливо, щоб обидва штаби, обидва кандидати у президенти США та люди навколо них чітко розуміли, що відбувається в Україні.

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