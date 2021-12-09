За словами міністра, між президентом Зеленським та прем'єр-міністром Джонсоном "встановилася хімія".

І влада, і опозиція Великої Британії висловили абсолютно одностайну підтримку Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час прямого включення на своїй сторінці у Facebook.

Міністр розповів, що 8 грудня, під час першого дня свого візиту до Великої Британії, він зустрівся із посадовцями, а також депутатами британського парламенту - як консерваторами, так і лейбористами.

"Тобто і влада, і опозиція прийшли. Абсолютно одностайна підтримка України. І як сказала моя британська колега Елізабет Трасс - Україна є одним із найближчих союзників Великої Британії. Це короткий опис стану наших двосторонніх відносин", - зазначив він.

Читайте такожУ США вважають малоймовірним вступ України до НАТО у найближчі 10 років – APКулеба наголосив, що так само й Велика Британія є одним із основним союзників України.

За його словами, таких відносин вдалося досягти через те, що обидві країни мають спільні національні інтереси та бачення світових проблем.

"І друге - це хімія, як кажуть британці, яка встановилася між президентом Зеленським та прем'єр-міністром Джонсоном. Прямо відчувається, що після останньої їхньої зустрічі в Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН коліщата державних машин закрутилися швидше і в Україні, і в Британії", - додав очільник МЗС.

Він нагадав, що вчора на зустрічі із Трасс було досягнуто певних домовленостей, про які "годі було б і мріяти" за іншого рівня відносин.

"Лондон не просто почув Україну, коли ми закликали партнерів зробити комплексний пакет стримування Росії, а став одним з лідерів цього процесу... Лондон показово готовий робити кроки, готовий проявляти ініціативу", - підкреслив Кулеба.

Міністр уточнив, що наразі країни працюють над організацією візиту прем'єр-міністра Бориса Джонсона до України, який відбудеться наступного року.

Відносини Британії та України

8 грудня Україна та Велика Британія ухвалили ряд домовленостей. Зокрема, Британія додатково виділить 1 млрд фунтів на підтримку України.

Також країни домовилися започаткувати Комерційний діалог, перше засідання якого відбудеться у 2022 році та стане платформою для розширення та зміцнення торговельної взаємодії в ключових сферах. Діалог стане новою спеціалізованою платформою для обговорення шляхів покращення бізнес-клімату та усунення бар’єрів для двосторонньої торгівлі.

Крім того, було домовлено, що Британія і Україна продовжать налагоджувати співпрацю для поступового спрощення режиму поїздок громадян.

У Великій Британії пообіцяли, що допомагатимуть Україні в питанні реінтеграції окупованих Росією територій.

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Автор: Антоніна Доломанжи