Глава Чечні також заявив, що не бачить себе на посаді президента Росії.

Глава Чечні Рамзан Кадиров пояснив, що свою думку щодо введення військ в Україну він висловлював як блогер і звичайна людина, а не в якості керівника регіону.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Це моя заява як Рамзана Кадирова, а не як глави Чеченської Республіки. Про це я вже не раз згадував. Ніяких установок на озвучування тих чи інших тез Кремль мені не дає. Якщо щось мені потрібно буде сказати як керівнику регіону, то так і скажу: "Це кажу я, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров". І ця заява, повторююся, зроблена мною як блогером, як звичайною людиною", - пояснив Кадиров.

Глава Чечні також заявив, що не бачить себе на посаді президента Росії.

"Також говорив завжди і повторюю, що не бачу себе на федеральних посадах ні в якій якості - ні в якості президента, ні в якості міністра і так далі. Моє місце тут, в Чеченській Республіці, і звідси я нікуди не піду!"- додав він.

Раніше, як писав УНІАН, Кадиров заявив, що на місці президента РФ Володимира Путіна давно приєднав би Україну.

"Америка Україні нічого доброго не робить, навпаки, вони у своїй історії завжди диктували проти Росії, їм потрібна держава, щоб поставити туди свою базу. Якщо в Україні є люди, то вони повинні протистояти цьому, а якщо немає в Україні, то РФ повинна вживати заходів. Якщо був би на місці президента, давно забрав би Україну, відправив би туди війська, навів би порядок", - сказав Кадиров.

Пізніше в Кремлі зазначили, що Кадиров при бажанні може виставити свою кандидатуру на наступних президентських виборах.

"Я хочу нагадати, що основу нашої зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава російської держави. І, на нашу превелику радість, головою російської держави, куди як суб’єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін", - відповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Вас також можуть зацікавити новини: