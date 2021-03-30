У студії обговорювали економічний розвиток Донецької та Луганської областей.

Депутат зі «Слуги народу» Юрій Камельчук влаштував перепалку з колишнім нардепом від «Опозиційного блоку» й фігурантом корупційних скандалів Олександром Долженковим у прямому ефірі одного з телеканалів.

Читайте такожЗа крок до розколу: нардепи "Голосу" вимагають перевиборів керівництва партіїУ студії обговорювали економічний розвиток Донецької та Луганської областей, постраждалих від війни з Росією. Долженков, зокрема, заявив, що своєю ініціативою приваблення інвесторів у регіон влада створює «можливості для корупції».

Камельчук його перебив, запропонувавши самому Долженкову запросити на Донбас інвесторів «й на практиці показати, як це відбуватиметься», бо той наче «програмує на майбутнє негативну історію». На що екс-регіонал відповів, що у такому разі «ніколи б не інвестував».

Нардеп зі «Слуги народу» підсумував: «Значить, ви не вірите в Україну. Пропоную вам виїхати з неї. Я пропоную усім, хто не вірить в Україну, з неї виїжджати».

Хто такий Долженков

Олександр Долженков у 2012-му пройшов у Раду за списком «Партії регіонів». Голосував за «диктаторські закони» 16 січня, що стали причиною ескалації протестного руху Євромайдану.

У 2014 році продовжив мандат в партії «Опозиційний блок». Голова підкомітету з питань оподаткування податком на прибуток підприємств, бухгалтерського обліку та з питань ціноутворення Комітету Ради з питань податкової та митної політики.

Кнопкодав. Фігурант антикорупційних розслідувань щодо владних зловживань. Активісти з руху «Чесно, зокрема, встановили щонайменше два порушення Долженковим владних зловживань. Маючи власну квартиру на Печерську, депутатом брав грошову допомогу від держави за винайм апартаментів у Харківському масиві – у своєї помічниці.

Юрій Камельчук – фігурант численних скандалів. 8 січня парламентар виклав у Facebook низку положень теорії змови навколо карантину й пандемії. Депутат стверджує, що вакцинація – небезпечна усупереч науковим дослідженням. Водночас карантин Камельчук назвав «частиною тесту реакції суспільства на нав’язування».

У грудні «слуга народу» узагалі стверджував, що коронавірус – вигадана хвороба. Дехто з партії такі заяви колеги засудив.

Крім того, нове обговорення у мережі Камельчук спричинив, коли заявив, що «іноземці через повій забирають всю енергію в українців».

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Автор: Яна Ставська