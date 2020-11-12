Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився відмовою мережі торгових центрів "Епіцентр" дотримуватися карантину вихідного дня. Він закликав уряд на це відреагувати.
Про це Степанов заявив на брифінгу у МОЗ.
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Міністр закликав керівництво "Епіцентру" поїхати з ним в реанімацію.
"Вчора на засіданні уряду було ухвалено рішення щодо запровадження в Україні "карантину вихідного дня". І скажу вам відверто, мене просто обурив пост у соціальних мережах від "Епіцентру". Як там було? Продовжуємо п'ятницю 72 години. Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров'ї людей? То якщо хочете покуражитися - поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня. Покуражтеся перед людьми, в очах яких єдине: "Допоможіть, будь ласка"! Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять усе, щоб зберегти життя людей. Лікарі й медичні сестри, які борються за життя кожної людини, зі сльозами на очах, коли їм не вдається врятувати ту чи іншу людину - особливо коли це молода людина. Такий вам кураж потрібен?" - поцікавився Степанов.
Міністр заявив, що буде відповідь зі сторони уряду.
"Я впевнений, що мої колеги по уряду, які відповідають за контроль, дадуть відповідь на цей фарс і цинізм", - зазначив міністр.
Що про ситуацію з карантином вихідного дня кажуть в "Епіцентрі"
У прес-службі "Епіцентру" відповіли, що вони не отримали офіційної постанови Кабміну.
"Як тільки ми її отримаємо, вивчимо і тоді ми оприлюднимо позицію, як працює "Епіцентр". Наразі ми такої позиції не маємо. Поки є тільки інформаційні повідомлення, але нам треба побачити документ", - йдеться у відповіді, пише РБК-Україна.
"Епіцентр" проти карантину вихідного дня: з чого все почалося
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні карантину вихідного дня. Попередньо - на три тижні, до 30 листопада. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «на виніс»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.
- Після цього на сторінці мережі торгових центрів "Епіцентр" у Facebook з'явився допис: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне". Пост проілюстрували картинкою з надписом: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".
- Перед цим користувачі соцмереж іронізували щодо того, чи працюватимуть у вихідні попри заборону ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка та гіпермаркети "Епіцентр" Герег, які обходили жорсткий карантин навесні.
- Разом з тим понад 20 міст України протестували проти нового запровадження. Ресторатори закликали не вводити такі жорсткі обмеження.
Як повідомляв УНІАН, станом на 12 листопада з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 500 865 осіб, померли 9 145, одужали 227 694. За минулу добу в Україні було виявлено 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.
Скандал з "Епіцентром" і гуманітарним вантажем "Мрії" під час карантину навесні 2020 року
Нагадаємо, навесні 2020 року, під час жорсткого карантину через пандемію коронавірусу в Україні, мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр" втрапила в кілька скандалів. Тоді вона продовжувала свою роботу попри заборону, продаючи медичні товари.
23 квітня 2020 року літак Ан-225 «Мрія» привіз медичні засоби для протидії поширенню коронавірусу. Серед яких – маски, захисні костюми та окуляри для лікарів. Президент України Володимир Зеленський назвав їх «гуманітарним вантажем».
Досить скоро медичні товари з «Мрії» потрапили на полиці мережі «Епіцентр».
Згодом мережа «Епіцентр» визнала, що повністю оплатила політ «Мрії» з Китаю. заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що частина вантажу, який раніше прибув з Китаю до України, опинився в магазинах "Епіцентр", оскільки він не оплачувався за кошти держбюджету.
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