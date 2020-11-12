За словами Степанова, "Епіцентр" знову "куражиться". Гіпермаркет оголосив про продовження роботи в умовах карантину вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився відмовою мережі торгових центрів "Епіцентр" дотримуватися карантину вихідного дня. Він закликав уряд на це відреагувати.

Про це Степанов заявив на брифінгу у МОЗ.

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Міністр закликав керівництво "Епіцентру" поїхати з ним в реанімацію.

"Вчора на засіданні уряду було ухвалено рішення щодо запровадження в Україні "карантину вихідного дня". І скажу вам відверто, мене просто обурив пост у соціальних мережах від "Епіцентру". Як там було? Продовжуємо п'ятницю 72 години. Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров'ї людей? То якщо хочете покуражитися - поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня. Покуражтеся перед людьми, в очах яких єдине: "Допоможіть, будь ласка"! Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять усе, щоб зберегти життя людей. Лікарі й медичні сестри, які борються за життя кожної людини, зі сльозами на очах, коли їм не вдається врятувати ту чи іншу людину - особливо коли це молода людина. Такий вам кураж потрібен?" - поцікавився Степанов.

Міністр заявив, що буде відповідь зі сторони уряду.

"Я впевнений, що мої колеги по уряду, які відповідають за контроль, дадуть відповідь на цей фарс і цинізм", - зазначив міністр.

Що про ситуацію з карантином вихідного дня кажуть в "Епіцентрі"

У прес-службі "Епіцентру" відповіли, що вони не отримали офіційної постанови Кабміну.

"Як тільки ми її отримаємо, вивчимо і тоді ми оприлюднимо позицію, як працює "Епіцентр". Наразі ми такої позиції не маємо. Поки є тільки інформаційні повідомлення, але нам треба побачити документ", - йдеться у відповіді, пише РБК-Україна.

"Епіцентр" проти карантину вихідного дня: з чого все почалося

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні карантину вихідного дня. Попередньо - на три тижні, до 30 листопада. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «на виніс»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.

Після цього на сторінці мережі торгових центрів "Епіцентр" у Facebook з'явився допис: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне". Пост проілюстрували картинкою з надписом: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".

Перед цим користувачі соцмереж іронізували щодо того, чи працюватимуть у вихідні попри заборону ресторан "Велюр" нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка та гіпермаркети "Епіцентр" Герег, які обходили жорсткий карантин навесні.

Разом з тим понад 20 міст України протестували проти нового запровадження. Ресторатори закликали не вводити такі жорсткі обмеження.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 листопада з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 500 865 осіб, померли 9 145, одужали 227 694. За минулу добу в Україні було виявлено 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.

Скандал з "Епіцентром" і гуманітарним вантажем "Мрії" під час карантину навесні 2020 року

Нагадаємо, навесні 2020 року, під час жорсткого карантину через пандемію коронавірусу в Україні, мережа будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр" втрапила в кілька скандалів. Тоді вона продовжувала свою роботу попри заборону, продаючи медичні товари.

23 квітня 2020 року літак Ан-225 «Мрія» привіз медичні засоби для протидії поширенню коронавірусу. Серед яких – маски, захисні костюми та окуляри для лікарів. Президент України Володимир Зеленський назвав їх «гуманітарним вантажем».

Досить скоро медичні товари з «Мрії» потрапили на полиці мережі «Епіцентр».

Згодом мережа «Епіцентр» визнала, що повністю оплатила політ «Мрії» з Китаю. заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що частина вантажу, який раніше прибув з Китаю до України, опинився в магазинах "Епіцентр", оскільки він не оплачувався за кошти держбюджету.

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Автор: Вікторія Гордієнко