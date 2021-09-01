Лідери держав підписали в Білому домі декілька документів та уклали важливі домовленості.

Президенти України та США під час зустрічі у Білому домі домовилися провести у жовтні в Києві засідання кібердіалогу для сприяння двосторонньому співробітництву в галузі кібербезпеки.

Про це йдеться в спільній заяві двох лідерів, опублікованій на сайті Офісу президента України.

Зазначається, що Україна та Сполучені Штати завершили підготовку Угоди про дослідження, розробку, випробування та оцінку, яка забезпечує основу для двостороннього військово-технічного співробітництва і співпраці у сфері озброєнь.

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Крім того, наголошується, що Україна планує й надалі вживати заходів щодо посилення демократичного цивільного контролю над військовими, реформування служб безпеки та модернізації процесу оборонних закупівель для просування євроатлантичних прагнень.

У документі також йдеться про те, що Україна та США на рівні керівництва надають пріоритет питанням кібербезпеки.

У жовтні уряди країн планують провести в Києві четверте засідання двостороннього українсько-американського кібердіалогу для сприяння двосторонньому співробітництву в галузі кібербезпеки, обміну інформацією та підтримки США у розбудові українського кіберпотенціалу, у тому числі у фінансовому секторі України.

Крім того, Україна та США підписали меморандум про взаєморозуміння, який забезпечує більш ефективний обмін інформацією про космічні об’єкти, виявлені супутниками та наземними датчиками, для підвищення безпеки польотів у космосі.

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, що 31 серпня президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до США.

Програма візиту охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях Сполучених Штатів, де Зеленський проведе важливі зустрічі з американськими чиновниками.

Зокрема, в перший день поїздки він зустрівся з міністрами енергетики та оборони США, а також керівником NASA Біллом Нельсоном.

На другий день, крім Байдена, у нього заплановані зустрічі з представниками великого американського бізнесу.

Автор: Антоніна Доломанжи