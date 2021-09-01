На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства.

У Вашингтоні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства", - зазначив він.

Зеленський подякував Байдену за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії РФ.

"Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", - наголосив він.

Раніше вже стало відомо, що під час свого візиту до США Зеленський зустрінеться в Каліфорнії з Безосом та Маском. Президент обговорюватиме з підприємцями питання "техногенного прориву" України.

Зустріч Байдена і Зеленського

31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона.

В рамках візиту планувалося підписати три документи: щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час робочого візиту до США у складі української делегації підтвердив, що Київ працює над приїздом американського президента до України.

Автор: Антоніна Доломанжи