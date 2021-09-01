У Вашингтоні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства", - зазначив він.
Зеленський подякував Байдену за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії РФ.
"Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", - наголосив він.
Раніше вже стало відомо, що під час свого візиту до США Зеленський зустрінеться в Каліфорнії з Безосом та Маском. Президент обговорюватиме з підприємцями питання "техногенного прориву" України.
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Зустріч Байдена і Зеленського
31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона.
В рамках візиту планувалося підписати три документи: щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.
Глава МЗС Дмитро Кулеба під час робочого візиту до США у складі української делегації підтвердив, що Київ працює над приїздом американського президента до України.