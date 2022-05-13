Постпред України в ООН зазначив, що змушений слухати виступи представників Росії, оскільки це його обов'язок, але те, що вони говорять, "відверто потворне".

Російські дипломати в ООН навряд чи вірять у те, що кажуть, "якщо вони не повні дегенерати".

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю японському виданню The Asahi Shimbun.

Відповідаючи на запитання, чи важко йому не піддаватися емоціям з огляду на те, що відбувається в Україні, Кислиця зазначив, що його емоційні виступи лише здаються такими.

"Навіть якщо я здаюся емоційним зовні, я дуже цинічний і неемоційний зсередини, тому що вважаю, що емоційно взаємодіяти з ворогом дуже небезпечно. Якщо ви емоційно взаємодієте з ворогом, ваша енергія висмоктується без причини", - сказав український дипломат.

Кислиця зазначив, що він змушений слухати виступи представників Росії, оскільки це його обов'язок.

"Але те, що вони говорять, настільки відверто потворне, що я не вірю, що навіть вони самі, якщо вони не є повними дегенератами, вірять у те, що кажуть", - сказав Кислиця.

При цьому він вважає, що російські дипломати "не мають вибору".

"Я маю на увазі, те, як вони діють, імовірно, дуже близьке до того, як діяли радянські дипломати за Сталіна. На кону не тільки ваше благополуччя. На кону також ваша фізична безпека. Це також безпека багатьох членів сімей тих російських дипломатів у Росії", - сказав Кислиця.

Як повідомляв УНІАН, раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив російських окупантів, розповівши під час засідання Радбезу ООН у вівторок про їхні "героїзм" та "стійкість".

У цьому контексті він нагадав, як рашисти тікали з награбованим з Київської області. За словами Кислиці, російські солдати продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване.

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