Кислиця нагадав світу про звірства росіян в Україні, зокрема під Києвом.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив російських окупантів, розповівши під час засідання Радбезу ООН у вівторок про їхні "героїзм" та "стійкість". У цьому контексті він нагадав, як рашисти тікали з награбованим з Київської області.

Під час свого виступу дипломат, зокрема, нагадав про нагородження Путіним 64-ї мотострілецької бригади за "масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність". Про це повідомляє "Укрінформ". Кислиця зазначив, що саме цей підрозділ мав захоплювати Київ, згідно з планами РФ, і упродовж місяця тероризував місто Буча.

"Військові цієї бригади, багато з яких уже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства у Бучі. Такою є російська інтерпретація героїзму та мужності - убити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ", - зазначив Кислиця.

За його словами, російські солдати продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване.

"Росіяни залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами", - сказав дипломат.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську та нелюдську армію світу.