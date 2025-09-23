Глава держави додав, що російський диктатор Путін боїться постати перед Україною та світом.

Китай є потужною державою, від якої повністю залежна сучасна Російська Федерація. І Пекіну під силу змусити Москву зупинити війну проти України, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він зміг би Москву змусити зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія – це ніщо, але Китай залишається мовчазним і відстороненим замість того, щоб діяти заради миру", – акцентував він під час засідання Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй.

Глава держави додав, що російський диктатор Путін боїться постати перед Україною та світом, натомість відправляє на важливі події делегації, які не можуть і не хочуть зупинять кровопролиття.

"Представник Росії тут присутній, але звісно, не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина боїться сидіти віч-на-віч з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни", – заявив Зеленський.

Крім того, як зауважив український лідер, коли Путін з'являється за кордоном – у Пекіні чи десь в інших містах, то "лише для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатії".

Завершення війни в Україні: інші заяви

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна, яку Росія веде проти України, триватиме ще довго. За його словами, російське вторгнення мало бути для Москви швидким, але її досягнення не виглядають видатними.

Пізніше американський лідер сказав, що Україна здатна відвоювати всю свою територію за підтримки Європейського Союзу. Більше того, він допустив, що українські сили можуть "піти далі".

Водночас президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва закликав до "реалістичного вирішення" війни в Україні. Він стверджує, що знайдення вирішення "передбачає врахування законних проблем безпеки всіх країн".

