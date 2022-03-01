Мер столиці Віталій Кличко закликав киян не ходити і не їздити вулицями міста, бути максимально обережними, а цю ніч провести в укриттях.
Про це йдеться у зверненні Кличка, оприлюдненому в його Telegram-каналі.
"Друзі! Дорогі кияни! Ворог атакував столицю! І вже є жертви серед мирного населення. В результаті попадання в телевежу двох, за попередніми даними, ракет, загинули 5 мирних киян, які йшли по тротуару повз башту", - зазначив він.
Кличко закликав киян не ходити та не їздити вулицями міста, бути максимально обережними, а цю ніч провести в укриттях.
За словами мера, зараз фахівці працюють, щоб відновити повноцінну роботу телевежі, і частково відновили цифрове ефірне мовлення.
Він нагадав, що також телеканали доступні в кабельних мережах, з супутника і в онлайн-мовленні.
Мер додав, що Збройні Сили України, Поліція столиці, інші правоохоронні структури та бійці теробороні захищають Київ і закликав киян зберігати витримку, "тому що ворог хоче залякати та деморалізувати нас".
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