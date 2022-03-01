В результаті обстрілу окупантами Київської телевізійної вежі, за попередніми даними, загинули 5 осіб, ще 5 осіб постраждали.

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян не ходити і не їздити вулицями міста, бути максимально обережними, а цю ніч провести в укриттях.

Про це йдеться у зверненні Кличка, оприлюдненому в його Telegram-каналі.

"Друзі! Дорогі кияни! Ворог атакував столицю! І вже є жертви серед мирного населення. В результаті попадання в телевежу двох, за попередніми даними, ракет, загинули 5 мирних киян, які йшли по тротуару повз башту", - зазначив він.

Кличко закликав киян не ходити та не їздити вулицями міста, бути максимально обережними, а цю ніч провести в укриттях.

За словами мера, зараз фахівці працюють, щоб відновити повноцінну роботу телевежі, і частково відновили цифрове ефірне мовлення.

Він нагадав, що також телеканали доступні в кабельних мережах, з супутника і в онлайн-мовленні.

Мер додав, що Збройні Сили України, Поліція столиці, інші правоохоронні структури та бійці теробороні захищають Київ і закликав киян зберігати витримку, "тому що ворог хоче залякати та деморалізувати нас".

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