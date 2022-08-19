Данилов надав коллаборантам посилання на Telegram Служби безпеки України, куди вони можуть звернутися.

Кримські колаборанти та зрадники можуть пом'якшити собі судовий вирок, надавши Україні цінну інформацію про військові об'єкти та техніку на території Криму.

Про це Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов повідомив у Тwitter.

"Кримські колаборанти та зрадники можуть пом'якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про російські військові об'єкти та техніку на території АРК", - написав він.

При цьому Данилов надав коллаборантам посилання на Telegram Служби безпеки України, куди вони можуть звернутися.

Він підкреслив, що Крим - це суверенна територія України.

"Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його подальшою деокупацією", - написав Данилов.

Війна в Україні та ситуація в Криму:

9 серпня в тимчасово окупованому Криму в районі населеного пункту Новофедорівка пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". В результаті вибухів було знищено щонайменше 9 літаків.

16 серпня в Джанкойському районі Криму на складі окупантів сталася детонація боєприпасів. У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "загоряння". Пізніше російська сторона заявила про диверсію.

А 18 серпня пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, яка розташована в Севастополі.

Також того вечора чули вибухи в окупованому Криму в місті Керч.

19 серпня 2022 року окупанти заборонили українцям в'їжджати в Крим.

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