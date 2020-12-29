Він зазначив, що першим етапом відновлення української влади має бути перенесення сервісних центрів з лінії дотику на Донбасі й адмінмежі з Кримом на українсько-російський кордон.

Реінтеграція тимчасово окупованих Росією Криму і ОРДЛО вважатиметься завершеною тоді, коли на цих територіях повністю буде встановлено українську владу, а Мінреінтеграції ліквідують як неактуальне відомство.

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Про це інтерв'ю "ТСН" заявив віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков. Він зазначив, що першим етапом відновлення української влади має бути перенесення сервісних центрів з лінії дотику на Донбасі й адмінмежі з Кримом на українсько-російський кордон.

"Ви знаєте, я розумію тривалість цього процесу. Про це говорить і досвід Хорватії. І першим етапом буде те, що наші сервісні центри будуть перенесені з лінії дотику й адмінмежі на українсько-російський кордон, коли наші прапори замайорять над усіма адмінбудинками. Але головне, коли буде прийнято усвідомлене рішення на державному рівні про ліквідацію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, бо воно буде не потрібне, ось це буде завершенням реінтеграції", - пояснив Резніков.

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Автор: Андрій Василюк