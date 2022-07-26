Колишній голова АРМА підозрюється разом з іншими особами у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього голову Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з правом на заставу у понад 3,1 млн гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у соціальній мережі Facebook.

"26 липня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, який підозрюється разом з іншими особами у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Водночас суд застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 101 250 гривень.

Строк дії запобіжного заходу - до 12 вересня 2022 року.

Також на особу покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Як відомо, єдиним колишнім головою АРМА є Антон Янчук, який обіймав цю посаду у 2016-2019 роках. Після відсторонення його з посади Кабмін призначив т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина у січні 2020 року.

13 липня Національне антикорупційне бюро оголосило колишньому голові АРМА Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн грн.

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