Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури.

29 липня Конкурсна комісія з відбору голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передбачає оголосити переможця конкурсу.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Він зазначив, що фактично в червні-липні "після усунення цілої низки перешкод, які були визначені в законодавстві, адже прямою нормою є питання спецперевірки для кандидатів, а натомість НАЗК такі спецперевірки припинилися", почалася процедура співбесіди.

"Такі співбесіди відбулися на цьому і минулому тижні. Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури. Із сімома претендентами відбулися співбесіди і, за попередньою інформацією, яка є в секретаріаті Кабінету міністрів України, 29 липня комісія передбачає своє засідання, на якому вони запропонують КМУ кандидатуру переможця для призначення на посаду керівника АРМА", - повідомив Немчінов.

Як раніше повідомляв УНІАН, колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомлено про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 мільйонів гривень.

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