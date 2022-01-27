Підозрюваний добровільно здався поліції та не пручався.

Відео затримання нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі на заводі "Південмаш" у Дніпрі, потрапило в мережу. На ньому видно, що підозрюваний здався добровільно.

Відповідний ролик оприлюднено на Facebook-сторінці заступника начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексія Білошицького.

Відео було записано на нагрудну камеру одного з правоохоронців, які брали участь у затриманні Рябчука.

Згідно з роликом, підозрюваний чітко виконував вказівки правоохоронців і не пручався. Він на першу ж вимогу ліг на сніг і спокійно дав надіти на себе наручники.

"Що ж ти накоїв", - звернувся до нацгвардійця поліцейський, коли одягав наручники.

У коментарі до відео зазначено, що правоохоронці ризикували життям, якби Рябчук застосував зброю.

Розстріл військових на заводі "Південмаш" у Дніпрі - що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришам по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Підозрюваного звуть Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. Відомо, що він з Ізмаїла Одеської області. На службі з осені 2021 року, а до цього працював на складі і має професійну технічну освіту.

Станом на 10:00 міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що підозрюваного затримали. В ДБР повідомили, що Рябчук здався добровільно. Він попросив викликати правоохоронців незнайому жінку

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На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих і очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

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