Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим, а Путіна треба "поважати".

Командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха внесли до бази "Миротворець" після його висловлювань щодо України.

Про це свідчать дані сайту "Миротворець".

Зазначається, що він потрапив до цієї бази за "участь у актах гуманітарної агресії проти України", а також за "участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками".

Скандальна заява командувача ВМС Німеччини: що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 січня 56-річний Командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після скандалу, викликаного його заявами.

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Під час свого візиту до Індії командувач ВМС ФРН Шенбах серед іншого сказав, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

У Міністерстві закордонних справ України зажадали від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС.

З цього приводу посла ФРН викликали в українське МЗС.

Згодом Шенбах заявив, що його неузгоджені заяви щодо Криму і розширення НАТО на схід є його власною думкою, а не офіційною позицією федерального уряду.

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