У зовнішньополітичному відомстві вважають категорично неприйнятними висловлювання командувача ВМС ФРН Кай-Ахім Шенбаха щодо Криму.

До Міністерства закордонних справ України викликають посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України і що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.

"Підкреслено, що сьогодні, як ніколи, важливими є твердість і солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії. Зазначено, що Україна сподівається на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема у питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля ґарантування безпеки в Європі", - додали в зовнішньополітичному відомстві.

Читайте такожКулеба - Німеччині: "Припиніть заохочувати новий напад Росії на Україну"Як повідомляв УНІАН, під час конференції індійського інституту оборонних досліджень командувач ВМС ФРН Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

Водночас Шенбах зауважив, що хоч Росія і "потрібна" Німеччині, проте Берлін не погоджується з політикою Кремля.

"Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією, на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути врегульована. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання - це фактичні питання", – сказав командувач.

В Міністерстві закордонних справ України вимагають публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які "підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі".

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