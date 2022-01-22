Шенбах визнав, що не мав цього говорити.

Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що його неузгоджені заяви щодо Криму та розширення НАТО на схід є його власною думкою, а не офіційною позицією федерального уряду.

Про це віце-адмірал повідомив у Twitter.

"Мої заяви про політику безпеки в ток-шоу в аналітичному центрі в Індії відображали мою особисту думку на той момент. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини", - написав Шенбах.

Він визнав, що не мав так чинити.

"Необережно, неправильно оцінивши ситуацію, я не мав так чинити. Інтерпретувати немає чого, це була явна помилка", - додав командувач ВМС Німеччини.

Читайте такожНімеччина про всяк випадок готує план евакуації сімей дипломатів з УкраїниЯк повідомляв УНІАН, командувач ВМС ФРН Шенбах під час конференції індійського інституту оборонних досліджень сказав, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

Водночас Шенбах зауважив, що хоч Росія і "потрібна" Німеччині, проте Берлін не погоджується з політикою Кремля.

"Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією, на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути врегульована. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання - це фактичні питання", – зазначив віце-адмірал.

В Міністерстві закордонних справ України вимагають від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС, які "підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі".

З цього приводу посла ФРН Анку Фельдгузен викликали до МЗС України.

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