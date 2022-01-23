Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що німецький уряд має змінити свою політику щодо Києва.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає відставку командувача ВМС Німеччини віце-адмірал Кая-Ахіма Шенбаха недостатнім кроком для відновлення цілковитої довіри до Берліна.

Про це він написав у Twitter.

"Хоча Україна вітає своєчасну відставку командувача Військово-Морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до політики Німеччини. Німецький уряд має змінити свою політику щодо Києва", - підкреслив дипломат.

Скандальна заява командувача ВМС Німеччини: що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 січня 56-річний Командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після скандалу, викликаного його заявами.

Під час свого візиту до Індії командувач ВМС ФРН Шенбах серед іншого сказав, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

У Міністерстві закордонних справ України зажадали від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС.

З цього приводу посла ФРН викликали в українське МЗС.

Згодом Шенбах заявив, що його неузгоджені заяви щодо Криму і розширення НАТО на схід є його власною думкою, а не офіційною позицією федерального уряду.

Вас також можуть зацікавити новини: