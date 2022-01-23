Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає відставку командувача ВМС Німеччини віце-адмірал Кая-Ахіма Шенбаха недостатнім кроком для відновлення цілковитої довіри до Берліна.
Про це він написав у Twitter.
"Хоча Україна вітає своєчасну відставку командувача Військово-Морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до політики Німеччини. Німецький уряд має змінити свою політику щодо Києва", - підкреслив дипломат.
Скандальна заява командувача ВМС Німеччини: що цьому передувало
Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 січня 56-річний Командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після скандалу, викликаного його заявами.
Під час свого візиту до Індії командувач ВМС ФРН Шенбах серед іншого сказав, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.
У Міністерстві закордонних справ України зажадали від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС.
З цього приводу посла ФРН викликали в українське МЗС.
Згодом Шенбах заявив, що його неузгоджені заяви щодо Криму і розширення НАТО на схід є його власною думкою, а не офіційною позицією федерального уряду.
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