Командувач Військово-морських сил ФРН Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне окупований РФ кримський півострів.

У Міністерстві закордонних справ України засуджують висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха стосовно окупованого Росією Криму.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Речник заявив, що в МЗС вважають категорично неприйнятними висловлювання Шенбаха.

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віце-адмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", - наголосив Ніколенко.

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"Були особливо здивовані почути сентименти пана Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад 100-тисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на ґетто прав людини та озброєний до зубів авіаносець, що становить загрозу усьому Чорноморському регіоні", - заявив Ніколенко.

Він нагадав, що на території Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів РФ, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи.

За словами речника "навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини" повинно мати свої межі.

"У цьому випадку ці межі грубо порушені", - зазначив Ніколенко.

В МЗС вимагають публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які "підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі".

Як повідомляв УНІАН, під час конференції індійського інституту оборонних досліджень командувач ВМС ФРН Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

Водночас Шенбах зауважив, що хоч Росія і "потрібна" Німеччині, проте Берлін не погоджується з політикою Кремля.

"Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією, на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути врегульована. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання", – сказав він.

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