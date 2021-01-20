Конкурс з обрання очільника САП стартує 25 січня.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова анонсувала конкурс з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про те, що конкурс стартує 25 січня, вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«25 січня 2021 року стартує конкурс з обрання очільника САП‼ Комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ухвалила таке рішення на сьогоднішньому засіданні», - написала генпрокурор.

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Вона підкреслила, що оголошення буде опубліковане на сайті Офісу генпрокурора протягом трьох найближчих днів разом із нормативними актами, що регулюють діяльність Комісії та проведення конкурсу.

«Вже з понеділка розпочнеться процес відбору керівника однієї з ключових інституцій. Чекаємо професійних, принципових і рішучих кандидатів, які готові в чесній боротьбі довести, що гідні очолювати САП та показати той результат, якого зачекалося суспільство від антикорупційних органів», - відзначила генпрокурор.

Зміна керівництва САП: що відбувається

21 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.

17 вересня Верховна Рада визначила своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, які зокрема добиратимуть кандидатів на посаду керівника антикорупційної прокуратури. Це Олена Бусол, Андрій Гуджал, Олексій Дрозд, Катерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцький та Євген Соболь.

Доповідач у Європарламенті з питань України Міхаель Галер та віце-голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель висловили стурбованість щодо рішення ВР. "Уряд України поспішно проштовхує кандидатів, яким бракує досвіду та чесності для відбору керівника САП. Це так не пройде. Уряд України ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і наступний транш допомоги", - написала у Twitter фон Крамон-Таубадель.

Посольство США в Україні заявило, що Європейський Союз і США взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. "Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка", - наголосили у посольстві.

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Автор: Денис Прядко