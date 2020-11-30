Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) 11 грудня може схвалити висновок щодо стану українського антикорупційного законодавства після рішення Конституційного суду від 27 жовтня.
Про це йдеться у порядку денному 125-ї пленарної сесії Венеціанської комісії, запланованої на 11-12 грудня у Страсбурзі (Франція).
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Зокрема, у п'ятницю, 11 грудня, комісія розглядатиме питання про схвалення у терміновому порядку висновку щодо стану українського законодавства з урахуванням рішення Конституційного суду України про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.
Також за прискореною процедурою розглядатиметься висновок щодо реформування Конституційного суду.
Крім того, передбачається, що члени Венеціанської комісії обміняються думками з представниками України щодо майбутніх реформ.
Конституційна криза в Україні
- 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
- Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
- 25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням за прискореною процедурою надати висновок щодо стану українського антикорупційного законодавства після рішення КС.
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