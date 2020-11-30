Висновок щодо конституційної кризи в України комісія має розглянути за прискореною процедурою.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) 11 грудня може схвалити висновок щодо стану українського антикорупційного законодавства після рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Про це йдеться у порядку денному 125-ї пленарної сесії Венеціанської комісії, запланованої на 11-12 грудня у Страсбурзі (Франція).

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Зокрема, у п'ятницю, 11 грудня, комісія розглядатиме питання про схвалення у терміновому порядку висновку щодо стану українського законодавства з урахуванням рішення Конституційного суду України про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Також за прискореною процедурою розглядатиметься висновок щодо реформування Конституційного суду.

Крім того, передбачається, що члени Венеціанської комісії обміняються думками з представниками України щодо майбутніх реформ.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням за прискореною процедурою надати висновок щодо стану українського антикорупційного законодавства після рішення КС.

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Автор: Віталій Саєнко