За його словами, депутати зараз рухаються "шляхом компромісів", що є "вимушеним кроком".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що сьогодні має відбутися фінальне засідання робочої групи щодо розв'язання питання з електронним декларуванням.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

На запитання щодо відновлення е-декларування, Арахамія повідомив: "Зараз у нас робоча група фінальна, засідання. І ми будемо розуміти, що є цим компромісом, який мають підтримати всі фракції".

За його словами, 4 фракції, включно зі "Слугою народу", підтримують "жорстке покарання".

"Але є у фракціях і в інших питання - вони не підтримують. І ми не можемо прийняти закон. Тому що до нового року це конче необхідно прийняти в цілому. І якщо ми з ними зайдемо в процес: перше, друге читання, правки і таке інше - ми не приймемо взагалі. Якщо ми не приймемо цей закон взагалі, у 2020 році більше ніж мільйон людей можуть не декларуватися. Це буде зрада національного масштабу, нам не треба цього", - наголосив Арахамія.

Так, за його словами, депутати зараз рухаються "шляхом компромісів", що є "вимушеним кроком".

Стосовно декларування суддями Арахамія зауважив, що в цьому питанні запропоновано було спецпроцедуру.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Голова КС Олександр Тупицький заявив, що пропозиції президента прямо суперечать Конституції.

2 листопада у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№4304) є голова ВР Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

16 листопада голова ВР Дмитро Разумков заявив, що законопроект №4304 був розроблений та підтриманий майже всіма політичними силами у парламенті. Також він закликав створити робочу групу, яка почала б напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо виходу держави з конституційної кризи.

18 листопада заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня мала розробити узгоджені законопроекти щодо внесення змін до Кримінального кодексу, законів "Про запобігання корупції" та "Про Конституційний суд України", які обумовлені рішенням КС.

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Автор: Андрій Василюк