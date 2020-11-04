Депутати просять суд визнати неконституційними укази президента про призначення сімох членів НКРЕКП.

До Конституційного суду надійшло подання 50 народних депутатів про неконституційність призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як повідомляється на сайті суду, відповідне подання надійшло сьогодні, 4 листопада.

У ньому депутати просять суд визнати неконституційними укази президента про призначення сімох членів НКРЕКП: Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка і Олексія Магди.

Парламентарі вважають, що під час призначення вищезгаданих членів НКРЕКП президент діяв поза межами своєї конституційної компетенції.

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Крім того, народні депутати закликають суд перевірити на конституційність ряд пунктів законів про НКРЕКП та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг”, які стосуються діяльності вищезгаданих членів НКРЕКП та повноважень президента щодо забезпечення сталої діяльності НКРЕКП.

Серед інших подання підписала й лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, а також народні депутати з цієї фракції і фракцій "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Європейська солідарність" і депутати з групи "Довіра" та позафракційні.

Автори подання просять суд розглянути його невідкладно.

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Автор: Антоніна Доломанжи