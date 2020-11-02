Президент Володимир Зеленський наголосив, що нині ведеться бій за імідж України, незворотність змін і неповернення в минуле.

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до депутатів від партії "Слуга народу" і заявив, що час розмов, умовлянь та м’якості закінчився, потрібно вжити "жорстких рішень" щодо Конституційного cуду.

Про це йдеться в його аудіозверненні до депутатів з фракції "Слуга народу", яке є в розпорядженні УНІАН.

"В житті іноді буває час, коли потрібно робити складний, але обов’язковий вибір, коли не можна відсидітися десь за спинами або зробити вигляд, що мене це не стосується. Дивна поведінка суддів Конституційного суду в лічені години поставила країну на грань катастрофи. Або країна знову буде втягнута в кривавий хаос, або держава знову, як система прозорих правил і домовленостей, припинить своє існування. Або ми нарешті станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє слово – Ні! Ні брехні!", - наголосив президент.

Глава держави зазначив, що "трохи більше року тому нам вдалося шокувати всю цю стару корупційну політику. Ми прийшли з надією, ми взяли на себе певні зобов’язання. Ми сказали, що ми будемо іншими".

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"Але за цей час вони змогли частково відновити свої сили та спробувати повернути нас назад - в табір великої корупції. Не сумніваюся, що вас будуть зараз активно розгойдувати, пропонувати багаті привілеї, спокушати грошима, зв’язками. Це ж традиція старої України – вирішувати щось під столами. Ламати та спокушати вас будуть навіть деякі з депутатів нашої фракції, на жаль. Проте дозволю нам всім дещо нагадати: а пам’ятаєте ви, як все починалося? Як мало хто вірив, що можна йти проти всіх - проти системи, проти традиції? Ми вірили в те, що зможемо, ми ставали командою, в тому самому Трускавці – ми різні, але ми все-таки одне ціле", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що іноді доводиться робити вкрай складний вибір. Зеленський зауважив, що ведеться бій не проти Конституційного суду України, а за імідж України, за її репутацію, за незворотність змін і неповернення "до вчорашнього дня".

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"Це хіба не варто того, щоб стати справжніми та сильними. Зараз всі дивляться на нас, і ми або доведемо, що є справжньою партією, яка вміє гуртуватися, або доведемо, що такі, як всі, - що легко розпадаємося на фракції та легко продаємося. Знаючи кожного з вас особисто, не вірю в це. Очевидно, що за підсумками сьогоднішніх ваших рішень, голосувань, будемо приймати глобальні рішення, спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, тому що час розмов закінчився, закінчився час умовлянь та м’якості, потрібно вжити жорстких рішень по Конституційному суду. Обов'язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності. Проживемо і без прохань. Своє право брати на себе відповідальність та платити будь-яку ціну я довів особисто ще задовго до президенства, тому можу відкрито дивитися кожному з вас в очі", - наголосив глава держави.

Скандальне рішення КСУ щодо скасування обов'язкового е-декларування: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Утім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, ухваленого Великого палатою КС у складі 15 суддів.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" обговорюватимуться різні варіанти виходу з конституційної кризи. Депутати від "Слуги народу2, серед іншого, обговорюватимуть президентський проект закону про припинення повноважень суддів Конституційного суду.

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Автор: Костянтин Гончаров