Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади глави МВС.

Ввечері 13 липня в МВС заявили, що Арсен Аваков іде з посади міністра внутрішніх справ, яку він обіймав з 2014 року – одразу після Революції Гідності. Одразу ж після цього президент Володимир Зеленський представив на закритому засіданні зі своїми "слугами" наступника Авакова – голову правоохоронного Комітету Ради Дениса Монастирського.

Протягом усієї міністерської діяльності Авакова супроводжували скандали. Його звинувачували у саботажі реформ у поліції, гальмуванні справ про напади на активістів, практиці пошуку "стрілочників", покриванні злочинів поліцейських тощо.

Активісти неодноразово вимагали від Банкової та Кабміну звільнити Авакова з МВС.

Справа рюкзаків Авакова

Однією з найвідоміших корупційних справ, пов’язаних безпосередньо з главою МВС, була так звана справа про "рюкзаки Авакова". У 2015-му прокуратура відкрила справу про зловживання при купівлі рюкзаків для МВС і Нацгвардії. Пізніше її передали новому антикорупційному бюро.

ЗМІ тоді писали, що рюкзаки закуповували через підконтрольні сину Авакова Олександру підприємства. Сам міністр заперечував, що ні він, ні його члени родини до справи не мають ніякого відношення. Сам Олександр назвав справу "заангажованою" у 2018 році САП провадження закрила.

Скандал з Саакашвілі

У тому ж 2015 році сталася публічна сварка Авакова з тоді главою Одещини Міхеїлом Саакашвілі, яка переросла у тривалий конфлікт з грузинським політиком. На засіданні Національної ради реформ Саакашвілі сказав у бік Авакова "Вся країна знає, що він – злодій". Глава МВС не змовчав і відповів кривлянням: "Бе-бе-бе-бе-бе".

У 2017-2018-х рр. під час прориву Саакашвілі його акціям в Україні протистояла поліція. У 2020 році Аваков – після призначення Саакашвілі головою виконкому нацради реформ – писав, що зараз не час для сварок і старих образ.

Замахи та вбивства активістів

31 липня 2018 року в Херсоні на громадську активістку Катерини Гандзюк біля її дому вилили кислоту. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Суд у цій справі засудив лише виконавців нападу, тоді як слухання щодо організаторів тривають досі.

Чутки про відставку Авакова на тлі гучної справи посилилися. Однак він відповів: "Я розділяю заклики пасіонарної частини від реального стану речей. Тому я не цукровий, не розтану. Через цю справу не піду".

Усього в той рік було скоєно понад 50 нападів на активістів. Наприклад, замах на одеського активіста Сергія Стерненка. За словами потерпілого, серед зловмисників були й місцеві поліцейські, які залишилися працювати в органах і жодної відповідальності не понесли.

Конфлікт з Порошенком

Конфлікт Петром Порошенком загострився в останній рік його президенства. А вилився під час виборів, коли Аваков, натякаючи на спроби фальсифікувати голоси чинною владою, заявив, що поліція діятиме "незаангажовано" та не ставатиме на бік жодного з кандидатів.

Тоді поліція викривала схеми агітації й наполягала, що це спроби купівлі голосів на користь Порошенка.

Правоохоронці навіть виявляли апаратуру для прослуховування СБУ неподалік Банкової. Але пізніше встановили, що Зеленський не причетний до неї.

Сам Зеленський, коли перебрався в ОП, неодноразово тепло згадував роботу Авакова на виборах.

Нові Санжари

У лютому 2020 року в селі Нові Санжари на Полтавщині стався бунт місцевих, які не пускали на обсервацію автобуси з громадянами, які прибули з Уханю. Тоді у світі якраз почалась пандемія коронавірусу, а китайська провінція стала її епіцентром.

На місце події тоді прибув Арсен Аваков, намагаючись заспокоїти тамтешніх. Натомість самого міністра звинуватили у недостатній поінформованості щодо приїзду "гостей": "Ви робіть свою роботу. А я буду робити свою роботу. Поставте це запитання прем'єр-міністру".

Вбивство Кирила Тлявова

Одна з найгучніших справ останніх років – вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому. Двоє копів напідпитку вистрілили дитині в голову, коли та гралася на дитячому майданчику. Тоді від Авакова чекали вибачень потерпілій стороні та відставки у рамках політичної відповідальності.

Чоловікам оголосили про підозри за статтею про умисне вбивство, однак невдовзі статтю перекваліфікували. Потім у справі з’явився 16-річний хлопець – син одного з підозрюваних. У грудні ДБР направило провадження до суду: одного з фігурантів обвинувачували у вбивстві через необережність. Вбивці досі не понесли покарання.

Під вартою досі утримується тільки один обвинувачений.

У червні 2020 року Авакова у Раді вимагали вибачитися перед батьками хлопчика за гальмування розслідування справи, на що глава МВС відповів: "Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен. Ви сказали неправду, коли сказали, що вбивці 5-річного Кирила Тлявова на свободі. Це не так. Один із них, колишній працівник поліції, зараз знаходиться в тюрмі. Двох відпустив суд з певними обов’язками два місяці тому. Один неповнолітній також має запобіжний захід".

Справа Шеремета

Журналіста Павла Шеремета убили в Києві у 2016 році. Глава МВС Арсен Аваков особисто звітував громадськості про хід розслідування, запросивши на вже скандальну прес-конференцію й самого президента Володимира Зеленського.

Тоді Аваков фактично заявив про розкриття злочину й затримання виконавців убивства. В результаті чого були затримані дитячий хірург і волонтерка Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і військова медсестра Яна Дугарь.

А проте під час судових слухань, виявилось, що у поліції не було прямих доказів, котрі вказували б на причетність хоч би одного затриманого підозрюваного.

Громадськість заявляла, що Аваков повинен подати у відставку, а Зеленському натякали на причетність через участь у прес-конференції.

Зґвалтування у Кагарлику

Політичної відповідальності від Авакова активна громадськість чекала і після зґвалтування затриманої поліцейськими Кагарлика 25 травня 2020 року. За даними правоохоронців, у відділенні регулярно катували громадян, а під час вказаного злочину за діями копів стежили інші співробітники. Серед них були й ті, що успішно уникнули атестації в рамках реформи.

Тоді в МВС заявляли, що відправлять на переатестацію все відділення. Однак 30 з 38 поліцейських після цього отримали навіть підвищення.

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Автор: Яна Ставська