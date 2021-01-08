Прес-секретар голови уряду підтвердила, що прем'єр дійсно звертався до голови Європейської комісії з проханням посприяти ранньому доступу українців до вакцинації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дійсно звернувся до Європейської комісії з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

Читайте такожСтепанов розгнівався на скептиків української вакцини від COVID-19, радить "позбутися комплексів"Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар прес-секретаря голови уряду Ольги Куришко.

"Дійсно прем'єр-міністр звернувся до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з офіційним листом, щодо сприяння ранньому доступу українців до вакцинації. Мова йде про отримання Україною вакцини раніше березня, коли очікуються перші партії вакцин в рамках програми COVAX", - сказала Куришко.

Що цьому передувало

Раніше інформацію про лист Шмигаля до Брюсселя розповсюдив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

До цього 13 країн ЄС звернулися до керівництва Єврокомісії з проханням допомогти країнам Східного партнерства, у тому числі Україні, в отриманні вакцини від коронавірусу.

Наприкінці 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 мільйона доз вакцини від COVID-19.

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Автор: УНІАН