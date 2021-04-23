Він відкинув можливість зустрічі в Росії чи Білорусі.

Президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін мають зустрічатися на території нейтральної держави.

Про це заявив керівник української делегації на мінських переговорах Леонід Кравчук в ефірі 4 каналу.

"Путін сказав, якщо ви хочете про Донбас говорити, то розмовляйте з якимись лідерами Донбасу. Таке враження, що ці лідери сьогодні є не підпорядковані Путіну, чи Росії, чи Кремлю. Вони є військовими адміністраціями Росії. Як глава української делегації у ТКГ бачу це постійно і заявляю, що це саме так. Якщо говорити про двосторонні відносини, то це повинна бути інша нейтральна країна. Ні в якому разі це не може бути Росія, не може бути Білорусь, це має бути інша нейтральна країна. Це нормально, це практика світового масштабу", - заявив Кравчук.

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У якості прикладу таких країн він назвав Фінляндію та Швейцарію.

Що запропонував Путін Зеленському

Напередодні Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви. "Що ми хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді, в першу чергу, керівництво України має зустрічатися з керівниками "республік", а вже потім обговорювати проблеми з представниками третіх країн. Якщо мова про двосторонні відносини, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", – відповів Путін.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися

У відеозверненні ввечері 20 квітня Зеленський запропонував Путіну провести переговори на Донбасі.

22 квітня прес-секретар російського президента заявив, що Путіну повідомлено про ідею українського колеги Володимира Зеленського.

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Автор: Юрій Годован