Офіс працюватиме на вул. Липська у Печерському районі столиці у приміщенні державної резиденції навпроти готелю "Київ".

У Києві відкрили постійний Офіс "Кримської платформи" з деокупації півострова.

Церемонія відкриття транслювалася на сторінці Офісу президента України у соціальній мережі Facebook.

Офіс відкрився на вулиці Липська у Печерському районі столиці у приміщенні державної резиденції навпроти готелю "Київ".

Участь у церемонії брали президент України Володимир Зеленський і голови міжнародних делегацій, які прибули до України з метою участі в установчому саміті "Кримської платформи".

Зеленський сказав, що у захваті від сучасного офісу, бо він "виглядає прекрасно".

"Я вважаю, що лише з позитивними емоціями можна досягти результату зі змістом", - зазначив президент.

Він додав, що цим результатом має бути деокупація півострова і надання допомоги усім кримчанам, в тому числі кримським татарам.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич провів для гостей екскурсію у приміщенні офісу.

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Кориневич повідомив, що в офісі "Кримської платформи" працюють кримчани. 'У нас є внутрішньо переміщені особи з Криму, зокрема, мої заступниці Дар'я Свиридова і Таміла Ташева, для яких це не просто робота - це справа життя (про мету звільнення Криму - УНІАН)", - сказав Кориневич.

За його словами, офіс "Кримської платформи" - це майданчик для координації та комунікації громадян України, які проживають на півострові, тих громадян, які переїхали на підконтрольні уряду України території, та координування роботу іноземних держав і міжнародних організацій.

Завдання офісу: забезпечення консультаційного, експертного та інформаційного супроводу роботи "Кримської платформи", реалізація окремих заходів і стратегій деокупації та реінтеграції Криму, моніторинг та підготовка аналітики щодо ситуації в окупованому Криму, надання пропозицій та підготовка рішень для органів державної влади, і комунікація з кримчанами.

На території офісу були висаджені кримські сосни. Зеленський запросив гостей полити саджанці.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Віталій Саєнко