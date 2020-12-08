В Україні запросили Швейцарію долучитися до роботи нової платформи з деокупації Криму.

У Швейцарській Конфедерації вивчать ініціативу України щодо створення Кримської платформи з деокупації півострова.

Читайте такожУкраїна запросила Молдову долучитися до створення "Кримської платформи"Як повідомляє МЗС України, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела відеозустріч з державною секретаркою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Кристиною Марти.

Зокрема, Джапарова поінформувала держсекретаря Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії про порушення прав людини та мілітаризацію Криму Російською Федерацією, ознайомила її з пріоритетними цілями ініціативи Кримська платформа і запросила Швейцарію долучитися до її роботи. Перша заступниця міністра також подякувала співрозмовниці за незмінну та принципову підтримку Швейцарією України у рамках міжнародних організацій.

Своєю чергою, Марти підтвердила, що її країна ніколи не визнає окупацію Криму. Вона також висловила занепокоєння порушеннями прав людини на півострові.

Швейцарська дипломатка погодилася з важливістю посилення уваги міжнародної спільноти до питання деокупації Криму і запевнила, що Конфедерація детально розгляне українську ініціативу.

Також перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку швейцарською стороною процесу реформ в нашій країні, і надання гуманітарної та технічної допомоги. У 2022 році Швейцарія прийматиме 5-ту Конференцію з питань реформ в Україні.

Що таке Кримська платформа

23 вересня президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися в травні наступного року.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий – політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

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Автор: Віталій Саєнко