Серед затриманих як чоловіки, так і жінки, в тому числі й журналіст.

У Сімферополі біля будівлі ФСБ РФ на вулиці Франка відбулися масові затримання. Там зібралися родичі кримських татар, яких забрали під час незаконних рейдів та обшуків.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

Затримано 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки. Також був затриманий цивільний журналіст "Кримської солідарності" і кореспондент Грані.ру Айдер Кадиров.

Люди збиралися біля будівлі ФСБ, бо не можуть зрозуміти, куди забрали їх родичів. Вже другий день у Криму відбуваються незаконні рейди, кримських татар затримують та увозять на "розмову з ФСБ". Ніхто не знає, де наразі перебувають затримані та чи скоро їх взагалі відпустять.

"Родичі та адвокати роблять різні спроби в пошуках зниклих, але до теперішнього часу місце перебування жодного із затриманих не відомо", - йдеться в повідомленні.

Затримання кримських татар - що відомо

Як вже повідомляв УНІАН, 3 вересня співробітники ФСБ затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня - Азіза Ахметова, Асана Ахметова та Шевкета Усеїнова. Вранці 4 вересня після обшуків в оселі також затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.

На рейд незаконних обшуків і затримань кримських татар в окупованому Криму відреагували у МЗС. Міністерство висловило протест.

Ситуацію також вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що п’ятьох кримських татар, серед яких перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, затримали через проведення "Кримської платформи".

Автор: Тамара Отовська