У Сімферополі біля будівлі ФСБ РФ на вулиці Франка відбулися масові затримання. Там зібралися родичі кримських татар, яких забрали під час незаконних рейдів та обшуків.
Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.
Затримано 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки. Також був затриманий цивільний журналіст "Кримської солідарності" і кореспондент Грані.ру Айдер Кадиров.
Люди збиралися біля будівлі ФСБ, бо не можуть зрозуміти, куди забрали їх родичів. Вже другий день у Криму відбуваються незаконні рейди, кримських татар затримують та увозять на "розмову з ФСБ". Ніхто не знає, де наразі перебувають затримані та чи скоро їх взагалі відпустять.
"Родичі та адвокати роблять різні спроби в пошуках зниклих, але до теперішнього часу місце перебування жодного із затриманих не відомо", - йдеться в повідомленні.
Затримання кримських татар - що відомо
Як вже повідомляв УНІАН, 3 вересня співробітники ФСБ затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня - Азіза Ахметова, Асана Ахметова та Шевкета Усеїнова. Вранці 4 вересня після обшуків в оселі також затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.
На рейд незаконних обшуків і затримань кримських татар в окупованому Криму відреагували у МЗС. Міністерство висловило протест.
Ситуацію також вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що п’ятьох кримських татар, серед яких перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, затримали через проведення "Кримської платформи".