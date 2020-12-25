За словами Зеленського, в нинішньому вигляді Конституційний Суд швидше обслуговує інтереси приватних осіб, а не виконує державну функцію.

Президент Володимир Зеленський сподівається на переформатування Конституційного Суду у 2021 році.

Читайте такожДепутати оскаржили у Конституційному суді карантин вихідного дняПро це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус".

"Дуже сподіваюся (переформатувати КС у 2021 році - УНІАН). Я вважаю, Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього достатньо, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок", - сказав він.

Також, за словами президента, в нинішньому вигляді Конституційний Суд швидше обслуговує інтереси приватних осіб, а не виконує державну функцію.

"Скажімо так, дуже багато років в Україні працює державно-приватне партнерство, яким я називаю Конституційний Суд. Це коли є щось державне, але ним користуються якісь приватні структури. Тобто КС не є незалежним, хоча, згідно із законодавством, він має бути таким. Багато років на них, цих акціонерів КС, впливають гравці - як з бізнесу, так і з політики. У нашій країні політика - це іноді паралель з бізнесом. Поки. Колись ми з цим покінчимо", - додав він.

Зеленський підкреслив, що до нинішнього складу Конституційного Суду входять "діти" Віктора Януковича і "далекі родичі" Юлії Тимошенко, а за його каденції не відбулося жодного призначення у КС, тому що деякі партії не зацікавлені в нових обличчях.

"Цей вплив з боку зацікавлених осіб є. Але коли воно ззовні, воно і всередині. Ті партії, чиї представники є в КС, їм не потрібні інші судді, хоча, згідно із законодавством, туди мають потрапити нові кандидатури", - зазначив він.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц