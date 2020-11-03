В ЄС закликали Україну відновити е-декларування та роботу антикорупційних органів.

В Європейському Союзі закликали Україну відновити е-декларування і належну роботу антикорупційних органів - Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро до кінцевої дати 16 грудня, встановленої рішенням Конституційного суду України (КСУ).

Читайте такожЗеленський пояснив голові Венеціанської комісії необхідність розпуску КСУПро це йдеться у заяві речника із закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків Петера Стано.

«Рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року щодо окремих частин антикорупційного законодавства має далекосяжні наслідки для усієї антикорупційної інфраструктури в Україні, започаткованої після Революції Гідності у 2014 році. Рішення також ставить під сумнів ряд міжнародних зобов’язань, які Україна взяла на себе відносно її міжнародних партнерів, в тому числі ЄС», - наголошується у повідомленні.

«Боротьба з корупцією є одним із ключових показників і зобов'язань, які Україна прийняла в Угоді про асоціацію, нещодавно узгодженій програмі макрофінансової допомоги між ЄС і Україною та в рамках процесу візової лібералізації», - заявляє речник.

Водночас в Євросоюзі відзначають складність ситуації та цінують терміновість, з якою президент Володимир Зеленський і уряд хочуть вирішити цю ситуацію.

«Ми наполегливо закликаємо українську владу терміново відновити законодавство щодо електронного декларування активів і відповідних задач Національного агентства з питань запобігання корупції, а також стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до 16 грудня - кінцевого терміну, встановленого Конституційним судом», - наголошує речник ЄС.

У цьому зв'язку сказано, що досі необхідна дієздатна реформа судової системи, яка принесе користь усім українцям.

«Ми заохочуємо президента, уряд та Верховну Раду спільно працювати на шляху до всебічного і стійкого рішення. ЄС готовий підтримати наших українських партнерів у цій діяльності», - сказано у заяві.

Скандальне рішення Конституційного суду: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Утім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, ухваленого Великого палатою КС у складі 15 суддів.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів». Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Віталій Саєнко