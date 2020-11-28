Депутатська робоча група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, щодо діяльності Конституційного суду та стосовно повноважень НАЗК.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що парламент може розглянути законопроекти про Конституційний суд України під час пленарного тижня, який розпочнеться 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

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"Я думаю, що наступного пленарного тижня (з 15 по 18 грудня - УНІАН). На цьому пленарному тижні (йдеться про тиждень з 1 по 4 грудня- УНІАН) цього немає в проекті порядку денного", - зазначив Арахамія.

Скандальне рішення КСУ і його наслідки

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№ 4304) є голова ВР Дмитро Разумков і члени ряду фракцій, зокрема "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

16 листопада Разумков повідомив, що законопроект № 4304 був розроблений та підтриманий майже всіма політичними силами у парламенті.

18 листопада заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти щодо внесення змін до Кримінального кодексу, законів «Про запобігання корупції» та «Про Конституційний суд України», які обумовлені рішенням КС від 27 жовтня 2020 року.

27 листопада Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларацій чиновниками (№4434).

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Автор: Надя Пришляк