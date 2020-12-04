За словами Разумкова, необхідно ще буде створити умови "нормальної роботи" НАЗК та "баланс у різних вертикалях влади".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що ще потрібно зробити для виходу з конституційної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання, чи ухвалення парламентом закону про відповідальність за декларування неправдивої інформації виводить країну з конституційної кризи.

"З конституційної кризи ми не зможемо вийти цим законом. За великим рахунком, є три позиції, які треба нам буде вирішити. Перше - це відновлення відповідальності, і ми сьогодні це зробили. Друге - це створення умов нормальної роботи НАЗК, з урахуванням тих позицій, які були відображені в рішенні Конституційного суду. І третє питання - це створення балансу у різних вертикалях влади і прогнозованість рішень", - пояснив спікер.

Він також нагадав, що озвучувалися різні законодавчі ініціативи щодо діяльності КС. Наприклад, щоб рішення в ньому ухвалювати двома третинами голосів.

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"Паралельно були й інші законодавчі ініціативи озвучені й задекларовані, і зареєстровані різними депутатськими фракціями та групами. Але, скоріш за все, правильніше, як мені здається, було прийти до єдиного документа, який би став законом. І так, як Верховна Рада сьогодні живе за законом про Регламент і законом про комітети, так щоб і наші колеги, в тому числі й в Конституційному суді керувалися саме таким методом", - сказав Разумков.

На питання, чи планується якимось законопроектом повертати довіру до суддів КС, він зауважив, що за це питання відповідає Комітет ВР з питань правової політики.

"Там також є декілька законопроектів зареєстрованих. Станом на сьогодні вони не були розглянуті... Є законопроекти, щодо яких суб'єкти законодавчої ініціативи звернулися з пропозицією поки що їх не розглядати, дочекавшись висновку Венеційської комісії", - пояснив голова ВР.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням за прискореною процедурою надати висновок щодо стану українського антикорупційного законодавства після рішення КС.

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Автор: Тетяна Поляковська