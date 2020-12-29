Законом передбачено, що у разі виявлення ознак адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, вчиненого суддею, суддею Конституційного суду, повноваження складати протоколи про такі порушення покладається на голову Національного агентства з питань запобігання корупції або його заступника.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адмінправопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного суду (№4471).

Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

Зазначається, що документ повернуто з підписом від президента сьогодні, 29 грудня.

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В чому суть цього закону

15 грудня ВР встановила окремий порядок складення протоколу про адміністративні правопорушення стосовно судді та судді Конституційного суду.

За даний закон проголосував 321 народний депутат.

Ним передбачено, що у разі виявлення ознак адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, вчиненого суддею, суддею Конституційного суду, повноваження складати протоколи про такі порушення покладається на голову Національного агентства з питань запобігання корупції або його заступника. При цьому, направлення протоколу до суду здійснюється у визначеному законом порядку, а про складання таких протоколів інформується відповідно Вища рада правосуддя або голова Конституційного суду.

Прописується новий порядок складання протоколів про адмінправопорушення лише стосовно судді, судді Конституційного суду. Такий порядок передбачає право уповноваженої особи складати протокол без присутності імовірного правопорушника та надсилати його рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення для ознайомлення, надання пояснень, зауважень та підписання.

Також законодавчо закріплюється можливість дистанційного надання пояснень, зауважень щодо змісту протоколу, мотивів своєї відмови від його підписання одночасно із встановленням чіткого строку для здійснення таких дій (протягом 7 робочих днів з дня отримання протоколу). Крім того, створюються процесуальні можливості для надсилання протоколів про адміністративні правопорушення до органів, уповноважених розглядати відповідні справи, за умови, коли протокол підписаний лише однією стороною (особою, уповноваженою складати такі протоколи).

17 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, а 18 грудня його було направлено на підпис президенту.

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Автор: Тетяна Поляковська