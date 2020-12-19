Володимир Зеленський зазначив, що Рада швидко виправила ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту за відновлення повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це він заявив у своєму відеозверненні у Facebook.

Зеленський подякував депутатам "Слуги народу" та іншим партіям.

"Окрім бюджету, на цьому тижні ухвалено ряд важливих законів. Зокрема, повернули повноваження НАЗК. Як би не старався один дуже відомий суд, НАЗК зможе перевіряти декларації, у тому числі суддів і суддів Конституційного Суду, а отже, відповідальності за брехню і за незаконне збагачення ніхто не уникне. Добре, що парламент швидко виправив ситуацію", – зазначив президент.

Конституційна криза в Україні: що треба знати

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.

Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470). Його направлено на підпис президенту.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора