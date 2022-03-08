Водночас, за словами міністра, в ЄС досі є країни, які скептично ставляться до вступу України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що стосовно перспективи вступу України в Європейський Союз залишилось пройти відстань як "від Києва до Вінниці".

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав під час онлайн-брифінгу.

Кулеба визнає, що в Євросоюзі досі є країни, які скептично ставляться до членства України.

"Ситуація змінилася. Я поки що не буду говорити про те, які конкретно країни зараз займають скептичну позицію, але деякі з тих країн, які були негативно налаштовані, тепер нас реально підтримують. Деякі все ще ні. Але чекайте. На цьому тижні будуть серйозні новини, пов'язані з нашим членством в Європейському Союзі", - заявив Кулеба.

"Ми з вами тиждень тому, скажімо так, були до вступу в ЄС приблизно так як з Києва до місяця. А тепер наш вступ в ЄС - це приблизно як з Києва до Вінниці", - наголосив Кулеба.

Вас також можуть зацікавити новини: