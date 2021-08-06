Дмитро Кулеба перебуває у Вашингтоні з метою підготовки візиту президента Володимира Зеленського, який відвідає Білий дім 30 серпня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 серпня у Вашингтоні зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє МЗС України.

Кулеба висловив сподівання, що майбутній візит президента Володимира Зеленського до Вашингтону виведе відносини між Україною і США на новий рівень.

"Ми хочемо, щоб це був продуктивний візит із багатьма результатами, які виведуть наші відносини на новий рівень. Ми віримо, що це в інтересах не лише США та України, але і всього регіону. У ньому має розвиватися демократія, досягатися процвітання, і насамперед, гарантуватися безпека", — сказав він.

Кулеба наголосив, що Київ має дуже динамічний діалог з адміністрацією Джо Байдена.

"Ми віримо, що це в інтересах не лише США та України, але і всього регіону. У ньому має розвиватися демократія, досягатися процвітання, і насамперед, гарантуватися безпека. Україна стоїть на сторожі демократії в Центральній та Східній Європі, і ми хочемо тісно співпрацювати зі США задля того, щоб весь регіон був історією успіху", - додав міністр.

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Ентоні Блінкен у короткому виступі запевнив Україну в незмінності підтримки з боку США. Держсекретар розповів, що президент США Джозеф Байден очікує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським наприкінці місяця.

"Ми будемо і надалі працювати разом задля сильної України, яка здатна захищати себе від зовнішньої агресії, але також просуватися вперед життєво необхідним шляхом реформ, які надалі зміцнюватимуть її демократію та економіку. Ми обговорили і низку інших спільних регіональних викликів", -заявив він.

Візит Зеленського до Вашингтону

Президент України Володимир Зеленський очікує на плідну та змістовну зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом під час візиту до Вашингтону 30 серпня.

Раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що відвідає Вашингтон для підготовки конкретних домовленостей Байдена і Зеленського. Йдеться про реалізацію амбітних планів і проектів.

Автор: Олег Давигора