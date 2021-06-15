Україна наполягає на тому, що Спостережна місія ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" у Ростовській області має продовжити роботу і після 31 липня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив Російську Федерації у шантажі та демонстрації зневаги до Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час спільної онлайн прес-конференції з чинною головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде.

"Нам дуже важко і болісно в Києві бачити, як Росія послідовно зневажає ОБСЄ. Москва відмовилася пояснити концентрацію своїх військ у рамках Віденського документу, а це обов'язок учасників цього документу. Москва підриває довіру, вийшовши з договору про відкрите небо. У травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандату місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" на кордоні з Україною, а загрожує повним закриттям цих місій", - заявив Кулеба.

"Мета цих зусиль для всіх очевидна: Росія не хоче, щоб незалежні спостерігачі ОБСЄ хоча б що-небудь з тих військових зусиль, до яких вдається Росія вздовж українсько-російського кордону. Україна наполягає, що ця місія у "Гуковому" і "Донецьку" має продовжити роботу і після 31 липня. Шантаж і зневагу з боку Росії до ОБСЄ може зупинити лише принципова позиція та дії цієї організації, і Україна завжди стоятиме на боці ОБСЄ у цій боротьбі", - додав Кулеба.

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Місія ОБСЄ на Донбасі

У травні цього року Російська Федерація завадила продовженню мандата місії спостерігачів ОБСЄ на стандартний чотиримісячний період, скоротивши його до двох місяців без об‘єктивних причин.

В МЗС України наголосили, що скорочення мандату місії спостерігачів ОБСЄ на двох прикордонних пунктах українсько-російського кордону свідчить про намір Російської Федерації продовжувати постачати війська і зброю на окупований Донбас.

Місія спостерігачів ОБСЄ працює на двох прикордонних пунктах «Гукове» і "Донецьк" з 29 липня 2014 року. З того часу мандат місії постійно продовжувався на чотири місяці.

Водночас Росія постійно блокувала ухвалення рішення про розміщення спостерігачів ОБСЄ на усіх прикордонних пунктах пропуску вздовж ділянки українського-російського кордону на Донбасі.

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Автор: Віталій Саєнко