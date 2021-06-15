Глава МЗС заявляє, що Україні вдалося буквально "вигризти в останній момент" згадку про ПДЧ для України у комюніке лідерів НАТО за підсумками їхнього саміту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) надати Україні План дій щодо членства у 2022 році.

Як заявив глава МЗС у Facebook, якщо не знати контексту, то вчорашня (14 червня - УНІАН) декларація саміту НАТО в частині України виглядає як "нічого особливого" - союзники просто підтвердили відданість своєму ж рішенню 2008 року.

"Однак оцінка декларації змінюється з нічого особливого на дещо особливе, якщо врахувати три елементи контексту", - заявив Кулеба.

"По-перше, ще за кілька днів до саміту згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації. Це правда, що ми її буквально вигризли в останній момент завдяки власній наполегливості, чесній розмові з НАТО та твердій підтримці ключових наших друзів", - наголосив Кулеба.

"По-друге, до вчорашнього дня декларації самітів НАТО ухвалювалися у 2014, 2016 та 2018 роках. У жодній з них союзники ПДЧ для України не згадували. Могли, але не згадували. Хоча в цей час Україна воювала і заслуговувала на таку підтримку", - додав міністр.

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"По-третє, вчорашня декларація має набагато ширший контекст - це, по суті, план дій нового НАТО, в якому США помирилися з рештою союзників, і тепер з новими силами Альянс працюватиме над досягненням поставлених цілей, підтримкою визначених друзів, у тому числі України, та стримуванням визначених суперників, у тому числі Росії", - зазначив Кулеба.

У зв'язку з цим Кулеба сказав, що якщо врахувати контекст, то для України це "дуже добра декларація". "Але я завжди чесно говорю партнерам, що за добрими деклараціями мають йти добрі дії. І найкраща така дія - надання Україні ПДЧ у 2022 році. Для отримання ПДЧ Україна вже провела достатньо реформ. Коли нам кажуть "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: скільки ще? Ми повинні продовжувати реформи, але ми не повинні миритися з ситуацією, коли окремі держави-члени НАТО реформи в Україні використовують як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію", - наголосив міністр.

Кулеба переконаний, що Україна буде членом НАТО. "Щодо цього є згода і в Альянсі, і в Україні. І чим швидше ми станемо на шлях ПДЧ, тим сильнішою ставатиме Україна та євроатлантичний простір загалом. Все інше - це контекст, з яким ми системно працюємо", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена чітко прояснити можливість отримання Україною ПДЧ в НАТО. Зокрема, глава Української держави хоче чітко почути від президента США Джо Байдена "так" або "ні" щодо ПДЧ для України.

Своєю чергою, Байден наголосив, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до Організації північноатлантичного договору (НАТО), але Україна повинна очиститися від корупції. Президент США заявляє, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати План дій щодо членства в Альянсі.

У комюніке голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО за підсумками їхнього саміту у Брюсселі сказано, що Україна стане членом НАТО за допомогою ПДЧ.

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Автор: Віталій Саєнко