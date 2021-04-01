Зазначається, що більшість заощаджень скандального депутата зберігається в російських рублях у білоруському банку.

Підсанкційний український політик, кум Путіна та нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук подвоїв свої статки у 2020 році.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", які проаналізували декларації політика за 2019 та 2020 роки.

"За підрахунками журналістів, які проводилися з урахуванням актуального курсу валют за відповідні періоди, у 2019 році грошові активи родини Віктора Медведчука склали 7 017 878 євро, а у 2020 році вдвічі більше – 14 420 848 євро", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСБУ провела нові обшуки у членів "Українського вибору" Медведчука (фото)При цьому, зазначають ЗМІ, якщо у 2019 році родина політика зберігала гроші переважно у євро і гривнях, то у 2020 році найбільша сума зберігається на рахунку Оксани Марченко в білоруському "Абсолютбанку" і в російських рублях – понад 784 мільйонів (майже 9,5 мільйона євро).

Також журналісти помітили й інші зміни в декларації: зокрема, Медведчук вказав, що його дружина Оксана Марченко більше не є бенефіціарною власницею російського мікропідприємства «Основы инвестиций» і фінансової компанії «Тренд Оптима». Також зі списку підконтрольних родині компаній зникли Salaminia Commercial Ltd (Британські Віргінські острови) та Protogems Investments Ltd (Кіпр).

Натомість Віктор Медведчук зазначив, що в Оксани Марченко з’явилися ще дві компанії в Росії, пов'язані з нафтовим бізнесом, - ООО «Югтранс-НЗНП» та ООО «НЗНП Инжиниринг».

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Автор: Ольга Робейко