Підсанкційний український політик, кум Путіна та нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук подвоїв свої статки у 2020 році.
Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", які проаналізували декларації політика за 2019 та 2020 роки.
"За підрахунками журналістів, які проводилися з урахуванням актуального курсу валют за відповідні періоди, у 2019 році грошові активи родини Віктора Медведчука склали 7 017 878 євро, а у 2020 році вдвічі більше – 14 420 848 євро", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожСБУ провела нові обшуки у членів "Українського вибору" Медведчука (фото)При цьому, зазначають ЗМІ, якщо у 2019 році родина політика зберігала гроші переважно у євро і гривнях, то у 2020 році найбільша сума зберігається на рахунку Оксани Марченко в білоруському "Абсолютбанку" і в російських рублях – понад 784 мільйонів (майже 9,5 мільйона євро).
Також журналісти помітили й інші зміни в декларації: зокрема, Медведчук вказав, що його дружина Оксана Марченко більше не є бенефіціарною власницею російського мікропідприємства «Основы инвестиций» і фінансової компанії «Тренд Оптима». Також зі списку підконтрольних родині компаній зникли Salaminia Commercial Ltd (Британські Віргінські острови) та Protogems Investments Ltd (Кіпр).
Натомість Віктор Медведчук зазначив, що в Оксани Марченко з’явилися ще дві компанії в Росії, пов'язані з нафтовим бізнесом, - ООО «Югтранс-НЗНП» та ООО «НЗНП Инжиниринг».
Санкції проти Медведчука, Козака та їхніх дружин: що відомо
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та восьми компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».
- Мовлення цих телеканалів було припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Однак попри заборону, ефіри продовжувалися на YouTube.
- Після запровадження санкцій цивільна дружина Козака – Наталія Лавренюк, а згодом і дружина Віктора Медведчука – телеведуча Оксана Марченко потрапили до бази «Миротворця».
19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко, а також цивільна дружина козака Наталія Лавренюк.
Марченко після введення санкцій заявила, що вступає в партію «Опозиційна платформа – За життя».
16 березня Віктор Медведчук подав позов про оскарження санкцій проти себе.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram