Йдеться про декриміналізацію саме "дорослого" контенту для дорослих людей. Дитяче порно так і залишиться під тотальною забороною.

В Україні ще довго діятиме кримінальна відповідальність за створення та поширення порнографічного контенту, адже конкретні депутати блокують законопроект, який би скасував цю застарілу норму законодавства. Про це в коментарі УНІАН розповів перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

"Я думаю, проблема в особистому ставленні до цієї тематики тих, хто керує цим процесом. Бо комітет – це дуже абстрактна і широка категорія. Є конкретна робоча група… Її очолює Владлен Неклюдов зі "Слуги народу", яка власне і мала відпрацювати всі ці деталі. І дати дорогу цьому законопроекту", - зауважив Осадчук.

Депутат додав, що не розуміє, в чому саме проблема, і чому це питання досі не вирішується.

"Я брав участь в декількох засіданнях цієї робочої групи і казав, що для мене це перш за все питання прав людини. Це абсолютно радянська дикість, що ми досі переслідуємо людей за використання приватного інтимного контенту, за пересилку і так далі", - розповів парламентар.

Він підкреслив, що не йдеться про жодне сприяння порнографії.

"Ми маємо посилювати кримінальну відповідальність і переслідування за дитячу порнографію, за втягування неповнолітніх в еротичний... бізнес. Але дорослі мають право самостійно розпоряджатися своїм тілом, зображеннями свого тіла. І знову ж таки, це те, що існує в усьому цивілізованому світі", - наголосив парламентар.

Осадчук зауважив, що він підтримує "ідею декриміналізації того, що наразі криміналізовано".

"Чому це блокується – знову ж таки, з особистих поглядів і особистих симпатій частини "Слуг народу", які працюють в нашому комітеті і відповідають за цей напрямок", - сказав він.

Крім того, депутат зауважив, що останнє засідання робочої групи відбулося ще взимку.

"Очевидно, є несприйняття цієї ідеї просто декількома депутатами від "Слуг народу". Були і представники громадських організацій, були експерти, які займаються цим питанням. Тобто якоїсь змістовної аргументації, чому "ні", я, наприклад, не чув", - розповів він.

За словами Осадчука, цей законопроект поки що не готовий для розгляду на засіданні їхнього комітету, а в сесійній залі парламенту його не варто очікувати у найближчі місяці.

Закон про легалізацію порнографії

Раніше в коментарі УНІАН співавтор законопроекту про декриміналізацію порнографії народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк зауважив, що законопроект вже готовий, але йому не дають хід через відсутність політичної волі.

"Перепона одна - це комітет (з питань правоохоронної діяльності - УНІАН). Комітет заблокував це питання. Я, чесно кажучи, слабко розумію, чому колеги вважають, що це нормально, коли у нас по 15 представників поліції проводять обшуки, в тому числі, у бізнесу, шукаючи порнографічний контент. Мені здається, що зараз, під час війни, та й в принципі, ми могли б використовувати цей ресурс на значно більш важливі потреби", - зауважив він.

На уточнення, в чому саме полягає проблема, депутат висловив думку, що це питання "скріпів". "Там немає логіки, там є якесь емоційне забарвлення", - зазначив він.

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